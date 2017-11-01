Временным главой Минприроды Омской области стал Александр Матненко

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Ранее он занимал должность заместителя министра Винокурова, который пошел пробоваться в мэры.

Вчера, 31 октября, стало известно, что Александр Винокуров написал заявление об уходе. Отставку министра природных ресурсов и экологии принял и подтвердил Александр Бурков.

Сегодня, 1 ноября, «Омск-информ» сообщает, что исполнять обязанности министра будет Александр Матненко. Ранее он был первым заместителем Винокурова. Место министра хоть и временного ему досталось по должностной иерархии.

Также информагенство сообщает, что встреча Александра Винокурова со своими подчиненными не состоялась и перенеслась на сегодня. Бывший министр должен был сообщить о своей отставке. Винокуров передает дела своему приемнику.

Фото: www.omskinform.ru