Омский коллектив «ГИТАРА-МИКС» завоевал гран-при

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На заочный международный конкурс по видеозаписи в США омичи отправили четыре композиции.

Омские музыканты получили гран-при Международного конкурса по видеозаписи в США. Преподаватели детской школы искусств № 10 в составе квартета «ГИТАРА-МИКС» записали на видео четыре инструментальные композиции: старинная английская песня «Зеленые рукава», мексиканская мелодия «Тамакун», перуанский вальс «Отъезд» и концерт для гитары с оркестром «Аранхуэс» Х. Родриго. Жюри из США, Канады, Европы и Азии оценило творчество музыкантов из Сибири и поставило 97,5 баллов из 100.

На конкурс, который прошел в Нью-Йорке в конце октября, были заявлены 40 инструментальных коллективов из 20 стран.

Как напоминает пресс-служба горадминистрации, квартет уже принимал участие в подобного рода конкурсах. Так, во Франции омские музыканты также стали победителями и получили в награду возможность выступить с сольным концертом в Париже в 2018 году.

«ГИТАРА-МИКС» – это три преподавателя ДШИ № 10: Евгений Русинов (гитара), Дмитрий Коваленко (клавишные), Максим Кондратьев (ударные), а также ученик Русинова гитарист Дмитрий Волков. В Доме актера музыканты выступят перед омичами 25 ноября.