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В Омске пенсионерке пришлось пробежать по «зебре», чтобы не попасть под колеса авто
В группе «Инцидент Омск» вчера, 31 октября, появилась видеозапись, на которой запечатлен момент возможного ДТП на Левом берегу. В районе академии МВД на нерегулируемом пешеходном переходе два пожилых пешехода сумели спасти себя от травм, а возможно и гибели.
На кадрах видно, как женщина и мужчина стоят у «зебры», которая, кстати, расположена у остановки. Машина с видеоригистратором притормаживает на дальней полосе от пешеходов и они начинают движение. Внезапно появляется серебристый Volkswagen, который на скорости, не притормаживая, пролетает пешеходный переход.
Женщина успела заметить машину и перешла на бег, а мужчина хотел пойти следом, но вовремя увидел «шумахера». Автор видеозаписи опубликовал госномера нарушителя, с просьбой посматривать на дорожные знаки. Комментаторы также отметили, что за такое нарушение предполагается штраф в размере всего лишь 2500 рублей.
Фото: скриншот с видео группы «Инцидент Омск»
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