В Омске ночью загорелась «Лента»

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Гипермаркет в Амуре работает не круглосуточно, поэтому пострадавших при пожаре нет.

Звук сирены разбудил жителей Амурского поселка около трех часов ночи. Горожане рассказали «Вечернему Омску», что три пожарных автомобиля подъехали к торговому комплексу «Лента».

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Омской области, в 03:02 часа сработала пожарная сигнализация. Спасатели выехали на место происшествия в торговое предприятие на улицу 21-я Амурская. В секции торгового зала горели холодильные камеры, когда пожарные зашли в магазин. В помещении было плотное задымление, но при этом функционировали системы дымоудаления и пожаротушения. Благодаря системе возгорание было устранено до прибытия сотрудников МЧС.

Огнеборцы все равно обследовали помещение в течение часа, чтобы убедиться в отсутствии новых очагов возгорания. Предполагается, что пожар возник из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования. Амурская «Лента» не работает в круглосуточном режиме, поэтому никто при пожаре не пострадал.