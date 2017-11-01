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В Омске ночью загорелась «Лента»
Звук сирены разбудил жителей Амурского поселка около трех часов ночи. Горожане рассказали «Вечернему Омску», что три пожарных автомобиля подъехали к торговому комплексу «Лента».
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Омской области, в 03:02 часа сработала пожарная сигнализация. Спасатели выехали на место происшествия в торговое предприятие на улицу 21-я Амурская. В секции торгового зала горели холодильные камеры, когда пожарные зашли в магазин. В помещении было плотное задымление, но при этом функционировали системы дымоудаления и пожаротушения. Благодаря системе возгорание было устранено до прибытия сотрудников МЧС.
Огнеборцы все равно обследовали помещение в течение часа, чтобы убедиться в отсутствии новых очагов возгорания. Предполагается, что пожар возник из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования. Амурская «Лента» не работает в круглосуточном режиме, поэтому никто при пожаре не пострадал.
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