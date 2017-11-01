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Омские полицейские нагрянули с проверками в павильоны, торгующие алкоголем
В Советском округе Омска прошел рейд по профилактике незаконной торговли алкоголем. Правоохранители проверили несколько подозрительных павильонов на проспекте Мира, Нефтезаводской и Энтузиастов.
Установлено, что продавцы в нескольких киосках Советского округа незаконно реализовывали спиртосодержащую продукцию, не имея регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. При дальнейшем осмотре полицейскими изъято 175 бутылок алкоголя различного наименования.
– сообщает пресс-служба областного управления МВД.
Против нелегальных бизнесменов возбуждены административные дела. Как стало известно Омскпресс, за незаконную продажу алкоголя им грозят штрафы от 30 000 до 50 000 рублей.
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