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НовостиПроисшествия в Омске

Омские полицейские нагрянули с проверками в павильоны, торгующие алкоголем

Омские полицейские нагрянули с проверками в павильоны, торгующие алкоголем
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У нелегальных предпринимателей изъяли 175 бутылок спиртосодержащей продукции.
01.11.2017 12:36
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В Советском округе Омска прошел рейд по профилактике незаконной торговли алкоголем. Правоохранители проверили несколько подозрительных павильонов на проспекте Мира, Нефтезаводской и Энтузиастов.

Установлено, что продавцы в нескольких киосках Советского округа незаконно реализовывали спиртосодержащую продукцию, не имея регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей.  При дальнейшем осмотре полицейскими изъято 175 бутылок алкоголя различного наименования.

–  сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Против нелегальных бизнесменов возбуждены административные дела. Как стало известно Омскпресс, за незаконную продажу алкоголя им грозят штрафы от 30 000 до 50 000 рублей.

Автор: Дарья Нуриева
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