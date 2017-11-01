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НовостиОбщество в Омске

Пережогин и Фурх наградили победителей акции «Болеем за наших»

Пережогин и Фурх наградили победителей акции «Болеем за наших»
Омичи, заправившие свои автомобили наибольшим количеством литров G-Drive, получили годовые абонементы на домашние матчи «Авангарда».
01.11.2017 12:25
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В прошлую субботу на АЗС «Газпромнефть» на бульваре Архитекторов чествовали победителей акции «Болеем за наших». Пятеро автолюбителей, в течение месяца заправивших свои авто наибольшим количеством топлива G-Drive, получили памятные подарки. И получили не от кого-то, а из рук известных хоккеистов Александра Пережогина и Доминика Фурха, которые приехали на встречу с болельщиками сразу после тренировки.

Я всегда заправляюсь G-Drive. Для победы в акции мне пришлось чуть больше ездить по городу: Каждый вечер я садился за руль и совершал автомобильные прогулки. Это того стоило: я вспомнил, какой красивый у нас город, и выиграл абонемент на «Авангард»,

– отметил один из победителей Георгий Кулунбегов.

В этот день любой желающий мог сразиться с Домиником и Александром в настольный хоккей. Каждого, кто обыграет звезду, ждали полезные подарки с символикой  G-Drive – сенсорные перчатки и аккумуляторы для смартфонов. Свои призы получили и победители конкурса ВКонтакте, которые узнали любимых игроков по фрагментам фотографий.

Спортсмены с удовольствием фотографировались с посетителями станции и раздавали автографы. Самые преданные болельщики приехали на встречу подготовленными: они привезли с собой хоккейные трофеи, расписанные автографами «омских ястребов».

Хоккеисты не скрывали, что им очень приятно общаться с болельщиками. Ведь в плотном графике тренировок и игр на такие встречи места обычно не остается.

Напомним, что сегодня омский «Авангард» встретится на своем льду с командой «Витязь». Начало матча в 19:00 часов.

Фото: Газпромнефть

Автор: Татьяна Баньшива
Просмотров: 158
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