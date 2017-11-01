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Закредитовались: еще восемь миллиардов рублей Омская область займет у Сбербанка
Сегодня утром стало известно, что региональное правительство снова решает проблемы области с помощью кредитов. На этот раз «Сбербанк» предоставит Омской области пять кредитных линий с общим лимитом восемь миллиардов рублей.
За счет нового долга регионального правительство планирует рассчитаться с некоторыми из старых задолженностей, а также восполнить дефицит бюджета области. В долг можно будет жить до конца 2019 года, а вот заплатить за это придется 8% сверх занятой суммы. Представители регионального правительства подчеркнули, что это одна из самых низких ставок в стране.
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