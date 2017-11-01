В Омской области собутыльники прижигали об гостью сигареты, а затем заперли в подпол

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Омские следователи возбудили уголовное дело за истязание человека группой лиц по предварительному сговору. Преступление было совершено в одном из сел Оконешниковского района этим летом. 32-летняя местная жительница со своим 24-летним знакомым занимались дома распитием спиртных напитков, когда к ним в гости пришла 40-летняя соседка. Застолье на троих закончилось конфликтом: высказывания гостьи не понравилось парочке, и они стали ее избивать, а затем и тушить сигареты об ноги жертвы.

После пыток гостью спихнули в подпол, а сами легли спать. В этот момент женщине удалось сбежать от мучителей. В полицию она пожаловалась не сразу, так что уголовное дело за истязание было возбуждено лишь в конце октября. Даже спустя два месяца на ногах потерпевшей были видны следы от ожогов. За тяжкое преступление подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.