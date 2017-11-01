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В первый день ноября температура в Омске достигнет +8 °C

В первый день ноября температура в Омске достигнет +8 °C
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До выходных каждый день  будет становиться на два градуса холоднее.
01.11.2017 09:20
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Сегодня омские синоптики обнародовали прогоз  погоды на первые дни последнего месяца осени.

1 ноября дневная температура будет плюсовой. Она не опустится ниже +3 °C, а местами воздух прогреется до +8 °C. В Омской области в среду ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, а ночью и утром в отдельных районах можно будет наблюдать туман.

2 ноября столбики на термометрах опустятся ближе к нулю. Температура ночью будет колебаться от  -4 °C до +1 °C , а днем не поднимется выше +6 °C.

В четверг также возможны небольшие осадки, а на дорогах – слабый гололед, такие же погодные условия обещаются и в пятницу.

3 ноября синоптики прогнозируют дальнейшее похолодание. Ночная температура останется в пределах от  -4 °C до +1 °C, но днем воздух не прогреется выше +4°C.

Автор: Дарья Нуриева
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