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В первый день ноября температура в Омске достигнет +8 °C
Сегодня омские синоптики обнародовали прогоз погоды на первые дни последнего месяца осени.
1 ноября дневная температура будет плюсовой. Она не опустится ниже +3 °C, а местами воздух прогреется до +8 °C. В Омской области в среду ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, а ночью и утром в отдельных районах можно будет наблюдать туман.
2 ноября столбики на термометрах опустятся ближе к нулю. Температура ночью будет колебаться от -4 °C до +1 °C , а днем не поднимется выше +6 °C.
В четверг также возможны небольшие осадки, а на дорогах – слабый гололед, такие же погодные условия обещаются и в пятницу.
3 ноября синоптики прогнозируют дальнейшее похолодание. Ночная температура останется в пределах от -4 °C до +1 °C, но днем воздух не прогреется выше +4°C.
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