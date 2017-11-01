Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
1
ноября
ср
Вечер −2
Ночь −3
Бензин в Омске
АИ-9234.25АИ-9538.05
АИ-9840.00ДТ35.60
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD58.22 58.45
EUR67.72 68.08
 ПокупкаПродажа
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5

НовостиПроисшествия в Омске

На границе с Казахстаном задержали 4 тонны сомнительной рыбы

На границе с Казахстаном задержали 4 тонны сомнительной рыбы
Источник картинки
Все нарушители оштрафованы.
01.11.2017 05:12
Поделиться:

Сотрудники Россельхозназора по Омской области с 27 по 29 октября задержали на границе несколько партий подозрительный рыбы. Так, в Казахстан пытались вывести почти 3 тонны лемонемы, форели, горбуши и сельди без необходимых ветеринарных документов. Без них перемещение грузов по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено.

Кроме этого, специалисты ведомства предотвратили попытку незаконного ввоза свежемороженой рыбы на территорию Омской области из Казахстана. Речь идет о тонне пеляди, на которую была предоставлена ветеринарная справка, действительная только на территории Казахстана и не дающая права транспортировки груза по таможенной территории Евразийского экономического союза.

Все нарушители оштрафованы.

Автор: Марина Петрова
Просмотров: 189
Для печати Отправить другу На главную
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске
Другие новости на тему: рыба, нарушения, импорт, экспорт

Свежие новости Омска

«Россия» и «В мире»

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.
Компании в Омске
Модели 2017 года - QLED и Frame TV в фирменных магазинах Samsung!
Samsung, фирменный магазин
Архитекторов бульвар, 35
ООО «Носимо», Москва, ОГРН 1157746450465.
Экономные покупают в «ДНС-Технопоинт»
ДНС-Технопоинт, дискаунтер цифровой и бытовой техники
Красный Путь, 83
ООО «Сатурн», Новосибирск, ОГРН 1125476079981.
Sony Alpha в рассрочку 0-0-12 или кешбэк 10% на подарочную карту*
Sony Centre, магазин
Архитекторов бульвар, 35
*До 31.10.17.
Ноутбуки, смартфоны, фото, видео, телевизоры, планшеты, оргтехника
ДНС, сеть супермаркетов цифровой техники и бытовой электроники
Карла Маркса проспект, 89
ООО «Сатурн», 630064, г. Новосибирск, ул. Ватутина, д. 31; ОГРН 1125476079981.

Новости рубрики

В Омской области мужчина ударил односельчанина в лицо и отобрал недорогой телефон

В Омской области мужчина ударил односельчанина в лицо и отобрал недорогой телефон

415 просмотров, комментировать
В омской школе-интернате для умственно отсталых расследуется избиение воспитанника

В омской школе-интернате для умственно отсталых расследуется избиение воспитанника

444 просмотров, комментировать
21-летний омич похитил мобильный телефон с открытой дачи

21-летний омич похитил мобильный телефон с открытой дачи

412 просмотров, комментировать
Новости из соцсетей
По Омску бегает полуголый мужчина и бросается под машины

По Омску бегает полуголый мужчина и бросается под машины

438 просмотров, комментировать
Ночью на Красноярском тракте в Омске машина снесла светофор

Ночью на Красноярском тракте в Омске машина снесла светофор

281 просмотров, комментировать
Жесткое ДТП в Ленинском округе: у BMW на ходу открылся капот

Жесткое ДТП в Ленинском округе: у BMW на ходу открылся капот

385 просмотров, комментировать
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Справочник
Ахметов Вячеслав Евгеньевич
Ахметов Вячеслав Евгеньевич

// Омич получил премию за поимку вора

Все упоминания (5)

Винокуров Александр Юрьевич
Винокуров Александр Юрьевич

// Мэром Омска решил стать и глава регионального Минприроды Винокуров

Все упоминания (54)

Голушко Андрей Иванович
Голушко Андрей Иванович

// В бюджет пришли 99 млн рублей на реконструкцию омской «Галерки»

Все упоминания (131)

Диван-ТВ
Диван-ТВ

// В Омске подключен 100-тысячный абонент "Диван-ТВ"

Все упоминания (11)

100 лучших товаров России
100 лучших товаров России

// "ОмскВодоканал" инвестировал в воду свыше 5 млрд

Все упоминания (15)

Мисс Россия
Мисс Россия

// Утренний кофе

Все упоминания (7)

Билайн
Билайн

// В твиттере «Мегафон», МТС и Роскомнадзор сразились в рэп-баттле

Все упоминания (146)

Газпром нефть, ОАО
Газпром нефть, ОАО

// Бурков побывал на стройплощадке хоккейной академии в Омске

Все упоминания (179)

Омскгражданпроект, ТПИ
Омскгражданпроект, ТПИ

// «Омскгражданпроект» и его гендиректора продолжают банкротить

Все упоминания (91)

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!

Новости компаний

Подарите родителям здоровье

Подарите родителям здоровье

// Санаторий "Россия"
МТС стала генеральным спонсором стадионного тура Oxxxymiron

МТС стала генеральным спонсором стадионного тура Oxxxymiron

// МТС
В ВТБ Арена Парк состоялся День инвестора группы ВТБ

В ВТБ Арена Парк состоялся День инвестора группы ВТБ

// Банк ВТБ (ПАО)

За 9 месяцев объем пенсионных резервов по НПО в ВТБ Пенсионный фонд увеличился на треть

// Банк ВТБ (ПАО)

Макроэкономический обзор: Рынок ждет очередных решений центробанков

// Банк ВТБ (ПАО)

Группа ВТБ запустила онлайн-чат со специалистами контакт-центра

// Банк ВТБ (ПАО)

Роскомнадзор: о местонахождении баз данных информации, содержащей персональные данные граждан РФ

// Роскомнадзор по Омской области

«Ростелеком» в Омской области запустил новую технологию предоставления услуг

// Ростелеком
«Россия» и «В мире»
Хаяо Миядзаки начал работу над новым мультфильмом

Хаяо Миядзаки начал работу над новым мультфильмом

284 просмотров, комментировать
Турция и Россия заключили соглашения в сфере туризма

Турция и Россия заключили соглашения в сфере туризма

256 просмотров, комментировать
К концу следующего года в России постоят более 90 перинатальных центров

К концу следующего года в России постоят более 90 перинатальных центров

255 просмотров, комментировать
В Минздраве РФ рассказали о скорости прибытия скорой помощи

В Минздраве РФ рассказали о скорости прибытия скорой помощи

239 просмотров, комментировать
Финский авиаперевозчик будет взвешивать своих пассажиров

Финский авиаперевозчик будет взвешивать своих пассажиров

290 просмотров, комментировать
Из-за тайфуна в Японии отменяют авиарейсы

Из-за тайфуна в Японии отменяют авиарейсы

275 просмотров, комментировать
Популярно
Бурков сократит восемь чиновников правительства Омской области

Бурков сократит восемь чиновников правительства Омской области

2532 просмотров, комментировать
Пристройка к зданию на Ленинградской площади оказалась незаконной

Пристройка к зданию на Ленинградской площади оказалась незаконной

2408 просмотров, комментировать
Минус один попрошайка: в Омске на Герцена задержали сборщика пожертвований

Минус один попрошайка: в Омске на Герцена задержали сборщика пожертвований

2346 просмотров, комментировать
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик