На границе с Казахстаном задержали 4 тонны сомнительной рыбы

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Сотрудники Россельхозназора по Омской области с 27 по 29 октября задержали на границе несколько партий подозрительный рыбы. Так, в Казахстан пытались вывести почти 3 тонны лемонемы, форели, горбуши и сельди без необходимых ветеринарных документов. Без них перемещение грузов по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено.

Кроме этого, специалисты ведомства предотвратили попытку незаконного ввоза свежемороженой рыбы на территорию Омской области из Казахстана. Речь идет о тонне пеляди, на которую была предоставлена ветеринарная справка, действительная только на территории Казахстана и не дающая права транспортировки груза по таможенной территории Евразийского экономического союза.

Все нарушители оштрафованы.