Омскую школьницу и ее собутыльников осудили за пытки беспомощного соседа

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Октябрьский районный суд Омска вынес приговор 17-летней школьнице и двум ее знакомым парням, 18 и 22 лет. Компанию признали виновной в истязании юноши, который не мог адекватно реагировать на происходящее из-за психологических особенностей.

Следствие установило, что компания выпивала в квартире 22-летнего друга, куда привели его 19-летнего соседа. Двое парней и девушка несколько дней били и пытали его, снимая все происходящее на телефон. Ролики они выкладывали в Сеть. Там их увидели родственники пострадавшего после чего и обратились в полицию.

Как сообщает пресс-служба СК РФ по Омской области, школьницу приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно, один из ребят тоже отделался условным сроком (3 года). Второй же получил 4 года колонии.