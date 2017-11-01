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Четверо хоккеистов «Авангарда» сыграют на Кубке Карьяла
Турнир пройдет в Финляндии с 8 по 12 ноября.
Четверо хоккеистов омского «Авангарда» сыграют на Кубке Карьяла (первый этап Евротура). Речь идет о шведах: защитниках Эрике Густафссоне и Юнасе Анелеве, а также о нападающих Деннисе Эверберге и Андре Петерссоне. Их всех вызвал в состав сборной наставник команды Швеции, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ)
Турнир пройдет в Финляндии с 8 по 12 ноября.
Автор: Марина Петрова
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