Бурков обсудил с консулом Казахстана совмесные инвестпроекты

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Был затронут вопрос расширения также социальных и культурных отношений.

Врио губернатора Омской области Александр Бурков встретился с консулом Казахстана Эльдаром Кунаевым. Они обсудили внешнеэкономические связей, а также возможности для реализации новых совместных инвестиционных проектов.

Стратегическое партнёрство с вашей страной имеет для нас ключевое значение. И мы готовы дальше развивать наши социальные, культурные и, главное, экономические взаимоотношения,

– отметил Бурков, сообщает пресс-служба правительства региона.

В Омской области работают 209 компаний с участием казахстанского капитала. За первые шесть месяцев текущего года оборот с Казахстаном составил 187,2 млн долларов.