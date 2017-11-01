Среди претендентов на пост мэра Омска значится экс-руководитель «Омскгоргаза»

Бывший руководитель «Омскгоргаза» Сергей Маевский зарегистрировался в качестве кандидата на должность мэра Омска.

Я коренной омич, и мне не безразлична судьба города. У меня хороший управленческий опыт. Я член «Единой России», но мое выдвижение – это внутренний порыв. Меня знают в этом городе. Я долгое время возглавлял «СГ-Транс», был вице-президентом Союза предпринимателей. Инициативная группа меня попросила выдвинуться,