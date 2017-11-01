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Среди претендентов на пост мэра Омска значится экс-руководитель «Омскгоргаза»
Бывший руководитель «Омскгоргаза» Сергей Маевский зарегистрировался в качестве кандидата на должность мэра Омска.
Я коренной омич, и мне не безразлична судьба города. У меня хороший управленческий опыт. Я член «Единой России», но мое выдвижение – это внутренний порыв. Меня знают в этом городе. Я долгое время возглавлял «СГ-Транс», был вице-президентом Союза предпринимателей. Инициативная группа меня попросила выдвинуться,
– сказал он, передает «Омск-информ»
Сейчас Маевский руководит АО «Регион геология».
В общей сложности на пост градоначальника претендуют порядка 50 человек. Выборы пройдут в ноябре.
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