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НовостиОбщество в Омске

Сделать селфи с роботом можно на выставке в Омске

Сделать селфи с роботом можно на выставке в Омске
Выставка продлится до 19 ноября.
31.10.2017 18:05
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С середины октября в Омске действует интерактивная научная выставка. За две недели «Корпорацию Роботов» посетили тысячи омичей. Более 50 роботов, которых можно потрогать, с которыми можно поговорить и сфотографироваться, приехали в город из разных уголков мира.  

Гости выставки еще успеют посетить четыре зоны виртуальной реальности, испробовать технологии записи воспоминаний и еще много всего интересного до 19 ноября.

Историю каждого экспоната, его возможности и применение в быту можно узнать на ежечасной бесплатной экскурсии по экспозиции. На мастер-классах дети и их родители  могут порисовать 3D ручкой, придумать костюм робота, сделать собственную голограмму и даже попробовать себя в роли изобретателя. А поделки можно забрать с собой. 

Омичей ждут ежедневно все также в ТРК «Маяк Молл» на третьем этаже.  

Фото: Корпорация роботов и Омскпресс

Автор: Татьяна Баньшива
Просмотров: 117
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