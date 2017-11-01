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Сделать селфи с роботом можно на выставке в Омске
С середины октября в Омске действует интерактивная научная выставка. За две недели «Корпорацию Роботов» посетили тысячи омичей. Более 50 роботов, которых можно потрогать, с которыми можно поговорить и сфотографироваться, приехали в город из разных уголков мира.
Гости выставки еще успеют посетить четыре зоны виртуальной реальности, испробовать технологии записи воспоминаний и еще много всего интересного до 19 ноября.
Историю каждого экспоната, его возможности и применение в быту можно узнать на ежечасной бесплатной экскурсии по экспозиции. На мастер-классах дети и их родители могут порисовать 3D ручкой, придумать костюм робота, сделать собственную голограмму и даже попробовать себя в роли изобретателя. А поделки можно забрать с собой.
Омичей ждут ежедневно все также в ТРК «Маяк Молл» на третьем этаже.
Фото: Корпорация роботов и Омскпресс
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