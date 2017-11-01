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На средства сотрудников НПО «Мир» в Омске установил памятник Суворову
На улице Успешной в честь 287-й годовщины со дня рождения Александра Суворова был установлен памятник великому полководцу. На этой же улице располагается научно-производственное объединение «Мир». Сотрудники этого предприятия собрали средства для создания скульптуры.
Недавно Омскпресс уже сообщал о том, что скульптурную композицию изготовили в мастерской Александра Устенко, автором работы стал Александр Рожников.
Генеральный директор предприятия Александр Беляев отметил, что «Мир» переработал опыт полководца-управленца, которые подходит для развития предприятия и в современном обществе.
Мы уверены, что именно суворовское понимание управленческой науки — это ключ к загадочной русской душе, к успеху на мировом рынке для любого российского предприятия,
— добавил Александр Беляев.
Директор департамента городской экономической политики мэрии Ольга Парфенова на открытии подчеркнула, что коллектив НПО «Мир» отдает предпочтение отечественным управленческим технологиям, российским традициям и ценностям, основанным на вере, патриотизме, единстве силы и духа, в отличии от многих российских компаний, которые используют западные принципы управления и корпоративной культуры, забывая о национальных традициях.
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