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В Омске почти определились с новыми маршрутами
Презентация новой маршрутной сети прошла сегодня, 31 октября, в горадминистрации. Проект для Омска разработал питерский госуниверситет. Массовые изменения запланированы в мае 2018 года, а некоторые маршруты появятся уже в ближайшие месяцы.
По информации «СуперОмска», первым должен появиться маршрут № 18, потому что по нему уже прошли аукционы. Конечными остановками автобуса станут улица Гашека и улица Крупской. От микрорайона Рябиновка до поселка Юбилейный запланировано пустить автобус № 54.
Возобновятся троллейбусные маршруты № 14, который будет курсировать как и прежде от завода имени Попова до поселка Солнечный, и № 1, который будет ходить от ж/д вокзала, а вот конечную точку еще не определили.
Возобновят также автобусные маршруты № 50 и № 62. В них будут внесены изменения. Во-первых, могут поменяться номера, а во-вторых, автобус № 50, который следовал от Авиагородка (остановка «ОЛТУГА») до Партизанской, теперь будет ездить до Нефтяников. Маршрут автобуса № 62 будет построен между микрорайоном Большая Островка и центром города. его конечная остановка не утверждена.
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