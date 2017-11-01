В Омске почти определились с новыми маршрутами

Mozilla/5.0 (compatible; YandexNews/4.0; +http://yandex.com/bots)

Неизвестной пока остается конечная остановка троллейбуса №1, который будет курсировать с ж/д вокзала.

Презентация новой маршрутной сети прошла сегодня, 31 октября, в горадминистрации. Проект для Омска разработал питерский госуниверситет. Массовые изменения запланированы в мае 2018 года, а некоторые маршруты появятся уже в ближайшие месяцы.

По информации «СуперОмска», первым должен появиться маршрут № 18, потому что по нему уже прошли аукционы. Конечными остановками автобуса станут улица Гашека и улица Крупской. От микрорайона Рябиновка до поселка Юбилейный запланировано пустить автобус № 54.

Возобновятся троллейбусные маршруты № 14, который будет курсировать как и прежде от завода имени Попова до поселка Солнечный, и № 1, который будет ходить от ж/д вокзала, а вот конечную точку еще не определили.

Возобновят также автобусные маршруты № 50 и № 62. В них будут внесены изменения. Во-первых, могут поменяться номера, а во-вторых, автобус № 50, который следовал от Авиагородка (остановка «ОЛТУГА») до Партизанской, теперь будет ездить до Нефтяников. Маршрут автобуса № 62 будет построен между микрорайоном Большая Островка и центром города. его конечная остановка не утверждена.