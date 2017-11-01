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В Омске кладовщик крал со склада телефоны и подменял их на дверные петли аналогичного веса

33-летний сотрудник одного из омских магазинов повадился незаметно вскрывать упаковки с дорогостоящей техникой, извлекать их содержимое и аккуратно упаковывать коробки обратно. Для того, чтобы распотрошенная упаковка не казалась пустой, он подкладывал туда металлические дверные петли аналогичного веса. Благодаря такой нехитрой схеме кладовщик похитил за месяц четыре смартфон и один видеорегистратор, была обнаружена из-за покупателя.

Пропажу обнаружили, когда один из «фальшивых» телефонов был продан, а покупатель обратился в администрацию магазина с жалобой.

– сообщила пресс-служба областного УМВД.

Следователи быстро задержали подозреваемого в совершении краж, он признался в своих преступлениях. Теперь 33-летнему жителю Кировского округа грозит до двух лет лишения свободы.