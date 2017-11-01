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Половина опрошенных омичей не могут устроиться на хорошую работу

В Омске прошла групповая модерация «Современные вызовы экономики и миграционные векторы региона». Участниками мероприятия стали выпускники президентской программы подготовки управленческих кадров.

Результаты исследования миграционных ожиданий омичей представил профессор, завкафедрой экономики и управления человеческими ресурсами ОмГУ Владимир Половинко. Уехать из Омска планируют 37,5% омичей. Из них 7,7% ответили, что точно собираются покинуть Омск в ближайшее время, а 29,8% ответили «скорее да».

Горожан также спрашивали об основных причинах желания переехать. 51,3% респондентов отметили плохие условия жизни, 50,3% ощущает практически полное отсутствие возможностей для трудоустройства на хорошую работу, а 46,8% пожаловались на низкую заработную плату.

Как сообщает «Новый Омск», чаще всего омичи отвечали, что хотели бы переехать в Санкт-Петербург – 35% опрошенных мужчин и 38,8% женщин, 23,2% и 27,1% отдали предпочтение Новосибирску, Краснодар считают благоприятным 20,9% респондентов мужчин и 35,7% женщин.