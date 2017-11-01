Омский «Сладонеж» попался на конфетном плагиате

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Штраф фабрика заплатит только через два месяца, после подсчета суммы штрафа, подписания протокола и так далее.

В Омском УФАС РФ рассмотрели дело в отношении ОАО «Сладонеж». Компания производила вафли со схожим названием и изображением как у чувашской фирмы АО «Акконд». Омичи производили вафельные конфеты «Хуторок из детства», в то время как оригинальное название в Чувашии – «Хуторок». Потребителей вводили в заблуждение, так как разницу между сладостями нельзя было так просто увидеть.

«Сладонеж» заверил антимонопольщиков, что перестал выпускать данные конфеты. Однако, УФАС обнаружил, что конфеты можно было купить в торговых центрах с апреля по июль, сообщает «ОМСКРЕГИОН».

Заместитель руководителя Управления ФАС по Омской области Галина Лаптева отметила, что омская компания обвиняется по статье 14.33 Административного кодекса РФ. Наказание по данной статье предусмотрено в виде штрафа в размере от одной сотой до 15 сотых от суммы выручки за продукцию, но не меньше 100 тыс. рублей. Процедура определения суммы штрафа, уведомлений, подписания протокола займет месяца два. Кроме того, наказание может отодвинуться по срокам, если «Сладонеж» подаст в течение 10-ти дней подаст встречный иск на решение комиссии УФАС.

Фото: volshebniy-podarok.ru