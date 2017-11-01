Новости → Общество в Омске
Омский «Сладонеж» попался на конфетном плагиате
В Омском УФАС РФ рассмотрели дело в отношении ОАО «Сладонеж». Компания производила вафли со схожим названием и изображением как у чувашской фирмы АО «Акконд». Омичи производили вафельные конфеты «Хуторок из детства», в то время как оригинальное название в Чувашии – «Хуторок». Потребителей вводили в заблуждение, так как разницу между сладостями нельзя было так просто увидеть.
«Сладонеж» заверил антимонопольщиков, что перестал выпускать данные конфеты. Однако, УФАС обнаружил, что конфеты можно было купить в торговых центрах с апреля по июль, сообщает «ОМСКРЕГИОН».
Заместитель руководителя Управления ФАС по Омской области Галина Лаптева отметила, что омская компания обвиняется по статье 14.33 Административного кодекса РФ. Наказание по данной статье предусмотрено в виде штрафа в размере от одной сотой до 15 сотых от суммы выручки за продукцию, но не меньше 100 тыс. рублей. Процедура определения суммы штрафа, уведомлений, подписания протокола займет месяца два. Кроме того, наказание может отодвинуться по срокам, если «Сладонеж» подаст в течение 10-ти дней подаст встречный иск на решение комиссии УФАС.
Фото: volshebniy-podarok.ru
Читайте также:
На средства сотрудников НПО «Мир» в Омске установил памятник Суворову
Опят полководца применяют в управлении омского предприятия.Читать далее →
Свежие новости Омска
Новости рубрики
Омич сделал дверной звонок из компьютерной мышки
В ноябре 40 омских сирот получат квартиры
Новости компаний
Хаяо Миядзаки начал работу над новым мультфильмом
Турция и Россия заключили соглашения в сфере туризма
Из-за тайфуна в Японии отменяют авиарейсы