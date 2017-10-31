Трем омичам грозит до шести лет тюрьмы за сбыт контрафактного алкоголя и сигарет

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Завершено расследование уголовного дела о нелегальном бизнесе на контрафактных алкоголе и сигаретах, которые трем омичам еще недавно удавалось сбывать в особо крупном размере.

В ходе расследования установлено, что 36-летний индивидуальный предприниматель в 2016 году организовал группу из числа своих знакомых, 23 и 26 лет, для осуществления незаконных поставок в г. Омск и продажи фальсифицированной продукции. Для хранения товара соучастники арендовали складские помещения и гаражные боксы в Центральном округе. Для перевозки оптовым покупателям использовали три автомобиля, принадлежащих организатору криминального бизнеса. При обыске в арендуемых помещениях, в салонах автомобилей и в торговых точках клиентов обнаружено и изъято в общей сложности около 9 000 бутылок различной алкогольной продукции и свыше 125 000 пачек сигарет на сумму более 13 000 000 рублей.

– сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Как стало известно Омскпресс, всего в ходе расследования было проведено 24 экспертизы и собраны показания полусотни свидетелей. По версии следствия, часть товаров была без акцизных марок, а другая маркировалась поддельными. Теперь подпольными бизнесменам грозит до шести лет лишения свободы.