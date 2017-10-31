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Компания мужчин два дня распивала алкоголь в доме с мертвой женщиной
В одном из частных домов Центрального округа Омска компания устроила вечеринку. Распитие спиртных напитков растянулось на несколько дней. Соседи, вынужденные мириться с шумом, в итоге не выдержали и решили разобраться с гулявшей компанией.
В доме, где царило веселье, они обнаружили несколько мужчин в состоянии сильного алкогольного опьянения. А в одной из комнат в неестественной позе лежала женщина.
Прибывшие на место медики и полицейские констатировали ее смерть. Выяснилось, что умерла она несколько дней назад, но никто в доме этого не заметил.
Выяснить, кто она пока не удалось – документов у женщины при себе не было. Как сообщает Om1.ru, на вид ей 30-35 лет, и, судя по всему, она относится к лицам без определенного места жительства.
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