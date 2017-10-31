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Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

Омич украл игровую приставку с витрины и продал ее на вокзале

В одном из магазинов видеотехники с витрины была похищена игровая приставка. Кража товара стоимостью 19 000 рублей была зафиксирована камерой видеонаблюдения.

На видеозаписи видно, как злоумышленник прячет приставку в пакет и покидает магазин. Сотрудники уголовного розыска опознали в мужчине ранее судимого за аналогичные преступления 33-летнего жителя Ленинского округа и задержали его по месту проживания.

– сообщает пресс-служба областного управления МВД.

На допросе подозреваемый не стал отпираться и признал, что в приставку не стал играть, а быстро продал за 7000 рублей. Покупателя ему удалось найти среди посетителей железнодорожного вокзала. Правоохранители продолжают поиски похищенного имущество, а против подозреваемого возбудили уголовное дело, которое грозит ему двумя годами лишения свободы.