В Омской области грабителя магазина нашли по следам на снегу

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Сегодня стало известно о том, как снежная погода помогла правоохранителям найти подозреваемого в ограблении магазина и раскрыть его участие в ряде других краж. Заявление от владельца магазина в деревне Боголюбовка Любинского района полицейские получили рано утром. Владелец малого бизнеса обнаружил, что ночью кто-то выломал решетку, разбил окно и похитил из кассы 5000 рублей.

Прибывшая следственно-оперативная группа, осмотрев место происшествия, обнаружила на снегу следы, предположительно оставленные злоумышленником. Они вели к домовладению, расположенному в 150 м от магазина. Оперуполномоченные задержали находившегося в доме мужчину 1991 г.р. и доставили в отдел полиции.

– сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Как стало известно Омскпрес, следователи заподозрили задержанного в совершении и другого ограбления, произошедшего той же ночью. По предварительным данным, молодой человек кроме магазина попытался ограбить своего работодателя-фермера. Из дома начальника он похитил ноутбук и телефон, а из гаража попытался угнать автомобиль, но врезался в трактор. После аварии подозреваемый бросил машину, но прихватил с собой бензопилу. По оценке фермера, ущерб от ночного визита его работника составил 60 000 рублей.