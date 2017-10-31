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НовостиПроисшествия в Омске

Омича осудили на два года условно за попытку дать взятку судебному приставу

Омича осудили на два года условно за попытку дать взятку судебному приставу
Источник картинки
Мужчина предложил должностному лицу 37 тысяч рублей. 
31.10.2017 16:03
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Омича, который хотел дать взятку судебному приставу, осудили на два года условно. Кроме этого, ему назначили 150 часов обязательных работ.

Мужчина накопил многопиллионные долги перед физическими лицами и банками. Из-за этого на его имущество был наложен арест, который подразумевает запрет продажи. Однако это не помешало ему все продать. Об этом узнал судебный пристав. Чтобы скрыть факт продажи мужчина решил подкупить пристава и предложил ему 37 тысяч рублей.

Судебный пристав сообщил о произошедшем в региональный отдел по противодействию коррупции УФССП, и при передаче денег омича задержали.

Автор: Марина Петрова
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