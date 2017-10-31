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НовостиПроисшествия в Омске

По Омску бегает полуголый мужчина и бросается под машины

По Омску бегает полуголый мужчина и бросается под машины
Он уже успел попугать водителей и прохожих на улицах Орджоникидзе, Герцена, 20-й и 24-й Северной.
31.10.2017 15:50
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В социальных сетях появлись сообщения о том, что по Омску бегает полуголый мужчина и бросается под машины. Он уже успел попугать водителей и прохожих на улицах Орджоникидзе, Герцена, 20-й и 24-й Северной.  

«Я видел как он зацепился одной рукой за зеркало, второй за дверцу машины и как на лыжах метров 50 проехал.Представляю состояние водителя когда за окном его машину какой то кент обгонять начал».

«Сегодня когда мимо проезжал, этот мужик за хозяйство держался и орал «Вот вам!))»

«Он был очень резвый.Несколько водителей выходили,но тот паря уже бежал по встречке, а две бегающих тела по дороге это уже перебор», – рассказывают очевидцы (орфография и пунктуация сохранены). 

Автор: Марина Петрова
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