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Он уже успел попугать водителей и прохожих на улицах Орджоникидзе, Герцена, 20-й и 24-й Северной.

В социальных сетях появлись сообщения о том, что по Омску бегает полуголый мужчина и бросается под машины. Он уже успел попугать водителей и прохожих на улицах Орджоникидзе, Герцена, 20-й и 24-й Северной.

«Я видел как он зацепился одной рукой за зеркало, второй за дверцу машины и как на лыжах метров 50 проехал.Представляю состояние водителя когда за окном его машину какой то кент обгонять начал».

«Сегодня когда мимо проезжал, этот мужик за хозяйство держался и орал «Вот вам!))»

«Он был очень резвый.Несколько водителей выходили,но тот паря уже бежал по встречке, а две бегающих тела по дороге это уже перебор», – рассказывают очевидцы (орфография и пунктуация сохранены).