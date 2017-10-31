Мэром Омска решил стать и глава регионального Минприроды Винокуров

Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)

Он уже подал в отставку с должности министра.

Министр природных ресурсов и экологии Омской области Александр Винокуров тоже решил стать мэром Омска. Он зарегистрировал свою кандидатуру всего за несколько часов до окончания приема заявок.

Сегодня я написал заявление об отставке по собственному желанию. Я встречался с губернатором и сказал о решении подавать документы на пост мэра. Решение принято самостоятельно. Я написал заявление с завтрашнего дня, чтоб административный ресурс не использовался,

– заявил Винокуров, передает «Омск Здесь».

В списке кандидатов уже более 40 человек. Документы можно подавать до 17:45. Мэра Омска в ноябре будет выбирать специальная комиссия, в которую входят почетные горожане, депутаты и представители губернатора.