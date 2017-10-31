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Мэром Омска решил стать и глава регионального Минприроды Винокуров
Министр природных ресурсов и экологии Омской области Александр Винокуров тоже решил стать мэром Омска. Он зарегистрировал свою кандидатуру всего за несколько часов до окончания приема заявок.
Сегодня я написал заявление об отставке по собственному желанию. Я встречался с губернатором и сказал о решении подавать документы на пост мэра. Решение принято самостоятельно. Я написал заявление с завтрашнего дня, чтоб административный ресурс не использовался,
– заявил Винокуров, передает «Омск Здесь».
В списке кандидатов уже более 40 человек. Документы можно подавать до 17:45. Мэра Омска в ноябре будет выбирать специальная комиссия, в которую входят почетные горожане, депутаты и представители губернатора.
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***По данным ПАО «Сбербанк России» и ПАО «ВТБ24».
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