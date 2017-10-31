Обманутые омские дольщики вышли на четырехдневный пикет

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Обманутые дольщики дома №8 в жилом комплексе «Московка-2» вышли на пикет к Зданию Законодательного собрания Омской области. Акцию они планируют проводить до 3 ноября. Основная цель – привлечь внимание региональных властей к их проблеблеме.

Люди будут меняться, потому что пикет длится четыре дня, и все не смогут столько простоять. На каждый день заявлено от 10 человек, но на самом деле участников будет намного больше,

– рассказал организатор пикета Сергей Черкасов.

По его словам, если через четыре дня омские власти не придут на помощь, участники акции объявят голодовку. При это пикетчики рассчитывают на личную встречу в врио губернатора региона Александром Бурковым.

Многоэтажку на улице Мишина начали строить еще в 2013 году. Работами занималось Агентство жилищного строительства Омской области. Однако подрядчк «Спецэлектромонтаж» обанкротился. Позднее выяснилось, что во время строительства были похищены 28 млн рублей. Также оказалось, что еще недостроенный дом уже находится в аварийном состоянии. Глава Агентства жилищного строительства оказался в колонии.

Фото: НГС.Новости