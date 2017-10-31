На пост мэра Омска претендует глава Калачинского района Мецлер

Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3

Всего зарегистрировались уже более 30 кандидатов.

В последний день приема документов свою кандидатуру на пост мэра Омска зарегистрировал глава Калачинского района Омской области Фридрих Мецлер.

Жизнь движется. Село должно в трудную минуту помогать городу,

— прокомментировал свое решение Мецлер, передает «Омск Здесь».

Выборы градоначальника состоятся в начале ноября. Сегодня в 17:45 заканчивается прием документов от кандидатов. Всего на пост мэра претендуют уже более 30 человек.