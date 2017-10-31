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На пост мэра Омска претендует глава Калачинского района Мецлер
Всего зарегистрировались уже более 30 кандидатов.
В последний день приема документов свою кандидатуру на пост мэра Омска зарегистрировал глава Калачинского района Омской области Фридрих Мецлер.
Жизнь движется. Село должно в трудную минуту помогать городу,
— прокомментировал свое решение Мецлер, передает «Омск Здесь».
Выборы градоначальника состоятся в начале ноября. Сегодня в 17:45 заканчивается прием документов от кандидатов. Всего на пост мэра претендуют уже более 30 человек.
Автор: Марина Петрова
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