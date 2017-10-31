Омичи сами потушили пожар в лифте

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Спасателям о пожаре сообщили 30 октября в 19:15 часов. В кабине лифта 10-этажного дома в Кировском округе произошло возгорание.

Шесть пожарных прибыли на место происшествия, но жильцы дома не стали дожидаться спасателей и самостоятельно потушили огонь.

В пресс-службе МЧС России по Омской области отмечают, что такой пожар – редкость. Это первый случай за этот год.

Чаще всего причиной пожара в лифте служит непогашенная спичка, окурки сигарет, брошенные на пол или в шахту лифта, или короткое замыкание электропроводки. При возгорании нужно немедленно выйти из кабины, заблокировать двери подручными средствами. Тушить огонь можно плотной сухой тканью, углекислотным или порошковым огнетушителем, песком. Ни в коем случае не заходить в кабину, и не заливать огонь водой.