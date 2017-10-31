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Александр Бурков: предприятия должны работать
Глава региона Александр Бурков провел совещание с участием председателя Совета директоров группы компаний «Титан» Михаила Сутягинского. На встрече были обсуждены вопросы строительства комбинированной теплоэлектростанции на основе городских отходов для развития кластеров, развитие межрегиональных отношений в сфере нефтехимического производства, передает пресс-служба Омской Губернии.
Врио губернатора распорядился разработать конкретную, пошаговую «дорожную карту» развития кластеров и рабочие группы по сопровождению и поддержке инвестиционных проектов.
Александр Бурков подчеркнул, что у омских предприятий есть амбиции и желание, которые нужно объединять и двигаться вперед. Рабочие группы должны тщательно изучить федеральные программы, куда может войти Омская область, что необходимо сделать на инвестиции.
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