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На трассе Омск — Майкапчагай поймали убившего косулю браконьера
На трассе Омск — Майкапчагай полицейские остановили Mitsubishi Pajero. В багажнике внедорожника правоохранители обнаружили тушу косули. Выяснилось, что 31-летний ранее несудимый житель Павлодара (Казахстан) застрелил животное вблизи села Екишок.
Как сообщила пресс-служба департамента внутренних дел Павлодарской области, начато расследование по статье «Незаконная охота». Браконьеру грозит штраф или заключение сроком до пяти лет.
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