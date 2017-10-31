Омича Евгения Маркова признали самым сильным человеком России

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Он стал победителем чемпионата по силовому экстриму.

Спортсмен из Омска Евгений Марков стал победителем чемпионата России по силовому экстриму. Финальные этапы прошли 28 и 29 октября на ВДНХ в Москве.

В первый день спортсмены должны были выполнить три упражнения: поднять «богатырское бревно», вытянуть «Ось Аполлона» и пройти эстафету «Супер-йок». В первом упражнении омич сумел поднять 170-килограммовый снаряд, что стало вторым результатом. «Ось Аполлона» Марков вытянул 5 раз, вновь оказавшись на второй строчке. А вот в эстафете «Супер-йок» омич показал лучший результат, справившись с упражнением за рекордные 10,88 секунд.

Во второй день спортсмены поднимали гигантские гантели весом в 110 кг. Марков поднял снаряд три раза и стал лучшим. Последним упражнением стали «Камни Атласа». Омский богатырь и абаканский стронгмен Петр Мартыненко перекинули через планку камень весом 210 кг трижды, что стало новым рекордом России.

По итогам двухдневных соревнований Марков стал лучшим и получил звание самого сильного человека в России.

Я очень рад победе. За свои успехи хочу сказать спасибо всем, кто поддерживал, и, конечно же, своему наставнику Василию Грищенко. К титулу самого сильного человека страны я шел долго, и сегодня все старания оправдались,

— сказал Марков.

Отметим, что известный омский силач Михаил Шивляков выступил в качестве старшего судьи чемпионата, а тренер Евгения Маркова был ведущим турнира.