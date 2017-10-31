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НовостиПроисшествия в Омске

Пострадавшие в ДТП с перевернувшейся «ГАЗелью» могут рассчитывать на выплаты

Пострадавшие в ДТП с перевернувшейся «ГАЗелью» могут рассчитывать на выплаты
Сумма выплат может достичь 2 млн рублей.
31.10.2017 01:56
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Перевозчик, которому принадлежит перевернувшаяся на Красноярском тракте в Омске «ГАЗель», был застрахован. Поэтому пострадавшие в ДТП могут рассчитывать на выплаты. Однако, как сообщили в компании-страховщике «Согласие», пока ни одного заявления к ним не поступало, сообщает Агентство страховых новостей.

По закону в случае причинения вреда здоровью пассажира страховая выплата каждому пострадавшему может составлять 2 миллиона рублей, в случае смерти – 2,025 миллиона рублей.

28 октября на Красноярском тракте в Омске 55-летний водитель пассажирского микроавтобуса «Газель» не справился с управлением, в результате чего микроавтобус опрокинулся и столкнулся с автомобилем Toyota. В этот момент в микроавтобусе находились 13 пассажиров. 67-летний пассажир погиб на месте, еще 9 человек оказались в больнице

Против водителя «ГАЗели» возбудили уголовное дело. Перевозчика проверяют следователи.

Автор: Марина Петрова
Просмотров: 279
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