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Пострадавшие в ДТП с перевернувшейся «ГАЗелью» могут рассчитывать на выплаты
Перевозчик, которому принадлежит перевернувшаяся на Красноярском тракте в Омске «ГАЗель», был застрахован. Поэтому пострадавшие в ДТП могут рассчитывать на выплаты. Однако, как сообщили в компании-страховщике «Согласие», пока ни одного заявления к ним не поступало, сообщает Агентство страховых новостей.
По закону в случае причинения вреда здоровью пассажира страховая выплата каждому пострадавшему может составлять 2 миллиона рублей, в случае смерти – 2,025 миллиона рублей.
28 октября на Красноярском тракте в Омске 55-летний водитель пассажирского микроавтобуса «Газель» не справился с управлением, в результате чего микроавтобус опрокинулся и столкнулся с автомобилем Toyota. В этот момент в микроавтобусе находились 13 пассажиров. 67-летний пассажир погиб на месте, еще 9 человек оказались в больнице
Против водителя «ГАЗели» возбудили уголовное дело. Перевозчика проверяют следователи.
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