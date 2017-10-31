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НовостиСпорт в Омске

Скабелка: Тяжело нам даются голы

Скабелка: Тяжело нам даются голы
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Главный тренер «Авангарда» прокомментировал игру против ЦСКА. 
31.10.2017 01:31
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В последнее время «Авангарду» тяжело даются голы, сказал главный тренер клуба Андрей Скабелка после матча с ЦСКА.

Шли шесть периодов к заброшенной шайбе. Забили, но достаточно легко пропустили в следующей же смене. Что касается игры, может, не так агрессивно играли в зоне соперника, но он нам особо и не позволял. Не очень интересно провели большинство, которого было достаточно, чтобы забить больше одной шайбы,

— добавил он.

Несмотря на поражение, наставник поблагодарил «ястребов» за игру.

Разочарованы, что уступили в концовке. Когда забиваешь по такой игре за четыре минуты до конца, счёт надо сохранять,

— подчеркнул Скабелка.

Ранее Омскпресс сообщал, что в очередном матче КХЛ «Авангард» проиграл ЦСКА в овертайме.

Автор: Марина Петрова
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