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НовостиСпорт в Омске

Поддержка омских болельщиков впечатлила Тедди Перселла

Поддержка омских болельщиков впечатлила Тедди Перселла
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Новичок «ястребов» поделился впечатлениями от первой игры за омский клуб. 
31.10.2017 00:48
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Нападающий Тедди Перселл сыграл свой первый матч за омский «Авангард». Это была игра против московского ЦСКА, которая завершилась поражением «ястребов». Перселл отметил, что его очень впечатлила поддержка омских болельщиков.

Конечно, поддержка болельщиков была потрясающей. Она немного другая по сравнению с той, к которой я привык в НХЛ. Здесь были и барабаны, и флаги. Поддержка действительно потрясающая. Но нам необходимо не только создавать моменты, но и доводить их до завершения. Нам нужно создавать больше проблем чужим защитникам и вратарям,

— считает форвард.

Комментируя непосредственно саму игру, нападающий отметил, что ЦСКА – очень хороший соперник. По словам Перселла, армейцы выступают «как единое целое, и скорости у них хорошие».

Говоря об «Авангарде» новичок клуба отметил, что не стоило терять бдительность после забитой шайбы.

Как только ты забиваешь, нужно каждую последующую смену тщательно отрабатывать и не позволять сопернику создавать и реализовывать моменты. Нужно быть внимательным всегда, каждую смену. Думаю, мы сделаем выводы и улучшим свою игру,

— подчеркнул Перселл.

Как сообщал Омскпресс, «Авангард» проиграл ЦСКА в овертайме

Автор: Марина Петрова
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