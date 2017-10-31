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Глава аппарата губернатора призвал СМИ не «жарить уток» из-за сокращений
Руководитель аппарата губернатора Омской области Юрий Карючин отреагировал на сообщения в СМИ по поводу законопроекта, согласно которому в региональном правительстве будут сокращены восемь ставок.
Я рад, что пресса знает про все указы, которые ещё готовятся. Работа по сокращению никогда не прекращалась, она постоянно идёт. Конкретно кто будет уволен — это не вопрос сегодняшнего дня. Это планомерная работа, как и сокращение расходов. Другие сокращения? Не надо «жарить уток»! Давайте будем серьёзными людьми! Резать по живому, кого-то сокращать, увольнять — ну вы что?
— сказал Карючин.
По его словам, каждое ведомство уже отчиталось перед врио губернатора, чтобы доказать необходимость всех своих сотрудников.
«Мы понимаем, что должны экономить деньги», — добавил Карючин.
Ранее появилась информация о том, что врио губернатора Омской области Александр Бурков поручил сократить численность ряда министерств правительства региона.
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