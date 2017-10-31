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Злоумышленника и машину объявили в розыск.

У омича на АЗС угнали иномарку за 109 тысяч

Омич приехал на автозаправку и лишился своей машины.

В минувшее воскресенье, 29 октября, в районе 14-15 часов дня 64-летний житель Омска заявил в правоохранительные органы обугоне своей иномарки.

Заявитель рассказал полицейским, что прямо с заправки на Космическом проспекте в Чкаловском поселке у него угнали «Киа Сид» за 109 тысяч рублей.

Мужчина заявил, что вставил заправочный пистолет в бак и ушел оплачивать топливо. В это время злоумышленник залез в салон и угнал машину.

Как сообщает «Вечерний Омск» со ссылкой на региональную полицию, в угоне подозревают 33-летнего местного жителя, который ранее был судим за кражи и грабежи. По факту угона возбудили уголовное дело. Автомобиль находится в розыске.