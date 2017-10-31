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Хаяо Миядзаки начал работу над новым мультфильмом
На открытии мемориального музея писателя Нацумэ Сосэки в токийском университете Васэда мультипликатор Хаяо Миядзаки рассказал о том, что через три-четыре года выйдет его новый полнометражный мультипликационный фильм под названием «Как поживаете?».
Фильм будет снят по одноименной книге Гэндзабуро Есино. Произведение было впервые опубликовано в 1930-х годах и является классикой детской японской литературы. Главный герой успевает во всем-отличник в учебе и спорте. Его занимают и сложные философские темы - о судьбах общества, отношения между людьми, взглядах на вещи и будущее.
Несмотря на то, что режиссер в 2013 году заявил о завершении своей карьеры, студия Ghibli подтвердила начавшуюся работу мастера Миядзаки над новым фильмом.
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