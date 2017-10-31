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Турция и Россия заключили соглашения в сфере туризма
На девятой выездной конференции туристических агентств в Анталье был подписан ряд соглашений, которые помогут обмениваться актуальной информацией в туристической сфере России и Турции, оперативно решать проблемы туристов, оказавшихся в затруднительных ситуациях.
Стороны договорились совместно продвигать возможности туризма обеих стран, участвовать в публичных мероприятиях в сфере туризма, поощрением сотрудничества между турагентствами, проверкой благонадежности компаний, подготовкой квалифицированных кадров. Также был подписан трехсторонний меморандум между Альянсом туристических агентств, всероссийской общественной организацией «Деловая Россия» и TUROFED (федерация отельеров Турции) об установлении деловых контактов между странами.
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