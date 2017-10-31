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НовостиОбщество в Омске

Омская область отказалась от 30 млн рублей на реконструкцию «Саламандры»

Омская область отказалась от 30 млн рублей на реконструкцию «Саламандры»
Министр культуры пояснил, что федеральные средства просто не успели бы освоить до конца года.
30.10.2017 21:03
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Министр культуры Омской области Юрий Трофимов прокомментировал ситуацию о том, что экс-губернатор Виктор Назаров написал письмо Владимиру Мединскому, в котором отказался от федеральных 30,7 млн рублей на реконструкцию «Саламандры».

На пресс-конференции Юрий Трофимов заявил, что до конца года невозможно успеть провести конкурсные процедуры. Но на следующий год финансирование уже предусмотрено. Конкурс будет проводиться в декабре, чтобы с начала 2018 года начать работы на объекте.

Как поясняет «Омск-информ», Назаров в своем письме указал точно такие же причины.

Также Юрий Трофимов добавил, что сейчас в здании на Музейной, 4 идет монтаж вентиляции, заканчиваются работы на фасадах. В первую очередь необходимо закрыть контур здания, чтобы в нем уже было тепло.

Автор: Мария Ильченко
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