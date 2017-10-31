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Омская область отказалась от 30 млн рублей на реконструкцию «Саламандры»
Министр культуры Омской области Юрий Трофимов прокомментировал ситуацию о том, что экс-губернатор Виктор Назаров написал письмо Владимиру Мединскому, в котором отказался от федеральных 30,7 млн рублей на реконструкцию «Саламандры».
На пресс-конференции Юрий Трофимов заявил, что до конца года невозможно успеть провести конкурсные процедуры. Но на следующий год финансирование уже предусмотрено. Конкурс будет проводиться в декабре, чтобы с начала 2018 года начать работы на объекте.
Как поясняет «Омск-информ», Назаров в своем письме указал точно такие же причины.
Также Юрий Трофимов добавил, что сейчас в здании на Музейной, 4 идет монтаж вентиляции, заканчиваются работы на фасадах. В первую очередь необходимо закрыть контур здания, чтобы в нем уже было тепло.
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