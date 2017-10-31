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Омский музей Врубеля получит 5 млн рублей от фонда Потанина
Омский музей им. М. А. Врубеля получит 5 миллионов рублей. Эту сумму перечислит ему благотворительный фонд Владимира Потанина.
В 2016 году благодаря согласованным действиям руководства музея и омских меценатов был создан первый в России фонд целевого капитала регионального музея — Фонд развития Омского музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля. Его становление проходило под патронажем Благотворительного фонда В. Потанина, который организовал в Москве практико-ориентированную образовательную программу для отечественных НКО «Целевые капиталы: стратегия роста»,
— рассказали в регионально министерстве культуры.
Всего Потанин выделил на гранты 30 миллионов рублей. Фонд развития омского музея Врубеля вошел в число тех, между кем эту сумму решено разделить.
Музей получит сертификат на 5 миллионов рублей 2 ноября в рамках «Дней Эрмитажа в Омске» на торжественном заседании Попечительского совета Фонда развития музея.
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