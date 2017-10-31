Омский музей Врубеля получит 5 млн рублей от фонда Потанина

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/15.0.874.92 Safari/535.2

Омский музей им. М. А. Врубеля получит 5 миллионов рублей. Эту сумму перечислит ему благотворительный фонд Владимира Потанина.

В 2016 году благодаря согласованным действиям руководства музея и омских меценатов был создан первый в России фонд целевого капитала регионального музея — Фонд развития Омского музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля. Его становление проходило под патронажем Благотворительного фонда В. Потанина, который организовал в Москве практико-ориентированную образовательную программу для отечественных НКО «Целевые капиталы: стратегия роста»,

— рассказали в регионально министерстве культуры.

Всего Потанин выделил на гранты 30 миллионов рублей. Фонд развития омского музея Врубеля вошел в число тех, между кем эту сумму решено разделить.

Музей получит сертификат на 5 миллионов рублей 2 ноября в рамках «Дней Эрмитажа в Омске» на торжественном заседании Попечительского совета Фонда развития музея.