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Омичей приглашают на виртуальный тур по залу Юпитера
С 31 октября по 2 ноября 2017 года в Музее имени Врубеля в Омске можно будет совершить виртуальное путешествие по залу Юпитера в Государственном Эрмитаже.
В течении трех дней посетители Музея имени Врубеля смогут познакомиться с цифровой копией зала Юпитера, в котором более ста объемных экспонатов из коллекции отдела Античного мира. Благодаря новейшим технологиям посетители смогут не только обойти вокруг любой скульптуры, но и подняться под потолок – оценить экспозицию сверху. Также заинтересует омичей возможность просмотра фильма «Эрмитаж. Погружение в историю с Константином Хабенским». Фильм создает иллюзию присутствия и погружения в исторические события в виртуальных очках GearVR.
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Александр Тихонов
Поэт, прозаик
Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.
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Александр Лейфер
председатель Омского отделения Союза российских писателей, заслуженный работник культуры РФ
Давно, ещё в 1987 году вышла моя небольшая книга "…Буду всегда жива" (Документальное повествование о Валентине Бархатовой и её друзьях). Удалось разыскать и младшего брата – Павла, он жил тогда в Братске. А потом, когда книга вышла, мы с ним решили попробовать разыскать хоть какие-то следы пропавшего без вести их старшего брата Константина.
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