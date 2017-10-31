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НовостиКультура в Омске

Омичей приглашают на виртуальный тур по залу Юпитера

Омичей приглашают на виртуальный тур по залу Юпитера
Источник картинки
Необычная экскурсия пройдет в рамках мероприятия «Дни Эрмитажа».
30.10.2017 19:52
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С 31 октября по 2 ноября 2017 года в Музее имени Врубеля в Омске можно будет совершить виртуальное путешествие по залу Юпитера в Государственном Эрмитаже.

В течении трех дней посетители Музея имени Врубеля смогут познакомиться с цифровой копией зала Юпитера, в котором более ста объемных экспонатов из коллекции отдела Античного мира. Благодаря новейшим технологиям посетители смогут не только обойти вокруг любой скульптуры, но и подняться под потолок – оценить экспозицию сверху. Также заинтересует омичей возможность просмотра фильма «Эрмитаж. Погружение в историю с Константином Хабенским». Фильм создает иллюзию присутствия и погружения в исторические события в виртуальных очках GearVR.

Автор: Екатерина Анисенко
Просмотров: 93
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