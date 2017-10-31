Возможность установки памятника Колчаку в Омске обсудили историки

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В Омске историки и общественные деятели обсудили возможность установки памятника адмиралу Колчаку. 4-й форум «Ядринцевских чтений» посвятили революции 1917 года. Площадкой была выбрана Библиотека имени Пушкина.

Вопрос об увековечивании памяти Колчака поднимается в городе регулярно. И каждый раз это выливается в серьезную дискуссию, так как много сторонников и одной и другой стороны.

Если посмотреть даже на наш город, прошло уже 25 лет, как пал коммунистический режим, но памятники, касающиеся тех событий, имеются только в отношении большевиков. А в отношении белого движения, в Омске, белой столице, так ни одного памятника не появилось. По этому поводу у нас велись очень значительные дебаты в своё время, когда речь шла об установке памятника Колчаку. Я думаю, это будет одним из вопросов, который будут обсуждать,

— сказал директор Омского историко-краеведческого музея Пётр Вибе, сообщает телеканал «12».

Предполагается, что предложение установить памятник Колчаку в Омске внесут в резолюцию по итогам «Ядринцевских чтений».