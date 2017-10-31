Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
30
октября
пн
Ночь −4
Утро −4
Бензин в Омске
АИ-9234.25АИ-9538.05
АИ-9840.00ДТ35.60
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD57.80 58.00
EUR67.15 67.40
 ПокупкаПродажа
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/15.0.874.92 Safari/535.2

НовостиОбщество в Омске

В Омске у многоэтажки обвалилась стена, рабочие переложат кирпичи заново

В Омске у многоэтажки обвалилась стена, рабочие переложат кирпичи заново
Источник картинки
Ход работ контролирует мэрия.
30.10.2017 19:23
Поделиться:

Как ранее сообщал Омскпресс, в мае текущего года на улице 50 лет Профсоюзов у многоэтажного дома обвалилась часть стены. Случай вызвал широкий резонанс в обществе.

Сейчас мэрия занимается капремонтом многоэтажки. В конце августа из резервного фонда Облправительства выделили почти 7,6 миллионов рублей на ремонт дома. Специалисты произведут кольцевую стяжку, переложат поврежденную стену, заменят плиты покрытия. Подрядчиков выбрано ООО «Центр Кровельных Материалов «АСК».

Ремонт находится на постоянном контроле, заявили в мэрии.

«В настоящее время на объекте ведется несколько видов работ. Так, оштукатуривание цоколя выполнено на 80%, разборка железобетонных плит покрытия кровли — также на 80%, металлическая стяжка третьего этажа — на 10%, разборка кирпичной кладки стен пятого этажа — на 15%,

- рассказал замглавы департамента городского хозяйства Михаил Горчаков.

Он отметил, что работы выполняются согласно графику.

Автор: Анна Гапошина
Просмотров: 113
Для печати Отправить другу На главную
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске
Другие новости на тему: новости Омск, мэрия, крыша, капремонт, дом. ремонт, стена, 50 лет Профсоюзов

Читайте также:

Изображение

В Омской крепости пройдет перфоманс «Жертвоприношение»

Акция приурочена ко дню рождения Федора Достоевского.

Читать далее →

Свежие новости Омска

«Россия» и «В мире»

В новости

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.
Компании в Омске
Завтраки и бизнес-ланчи!
Coffee rooms, кофейня
Карла Либкнехта, 2
Торты на заказ: свадебные, детские, праздничные. Банкеты. Кейтеринг
ПРЕСТИЖ, кафе-кондитерская
Фрунзе, 54

Новости рубрики

Скоростные ограничения до 40 километров в час введут на нескольких участках в Омске

Скоростные ограничения до 40 километров в час введут на нескольких участках в Омске

579 просмотров, комментировать
МЧС предупредило омичей об ухудшении погоды

МЧС предупредило омичей об ухудшении погоды

1305 просмотров, комментировать
Омич пожаловался на йогурт с плесенью

Омич пожаловался на йогурт с плесенью

475 просмотров, комментировать
Новости из соцсетей
Жесткое ДТП в Ленинском округе: у BMW на ходу открылся капот

Жесткое ДТП в Ленинском округе: у BMW на ходу открылся капот

142 просмотров, комментировать
ДТП на Московке: искорежило ВАЗ, 2 человека госпитализированы

ДТП на Московке: искорежило ВАЗ, 2 человека госпитализированы

173 просмотров, комментировать
В центре Омска трамвай въехал в легковушку

В центре Омска трамвай въехал в легковушку

235 просмотров, комментировать

Блоги

БЦ БЦ "Радуга"

Родители умершей недавно Ани передали дорогостоящее оборудование другому больному ребенку

Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.

7103 просмотров
Ирина Владимировна Ирина Владимировна

Хороший человек, представитель юридической компании "Центр возмещения вреда жизни и здоровью"
Жизнь разбилась о троллейбус или инвалиду в Омске правосудие недоступно

Видимо разумность и справедливость регулируются в нашем городе не только степенью страданий человека ставшего инвалидом, но и личностью ответчиков.

4666 просмотров
3
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Справочник
Адабир Анатолий Николаевич
Адабир Анатолий Николаевич

// Общественный совет и «Агропромобъединение» станут защищать интересы омских аграриев

Все упоминания (4)

Луппов Александр Михайлович
Луппов Александр Михайлович

// Сегодня ночью скончался омский министр Максим Дианов

Все упоминания (13)

Бесштанько Андрей Владимирович
Бесштанько Андрей Владимирович

// Отставной полицейский займётся внутренней политикой омского правительства

Все упоминания (175)

Дом.RU
Дом.RU

// Дом.ru Бизнес вывел на рынок предложение, ориентированное на малый бизнес

Все упоминания (215)

Зеленый остров
Зеленый остров

// Мэрия Омска пригласила Буркова прибрать город

Все упоминания (229)

ГорСвязь
ГорСвязь

// Провайдер подключил милиционеров к аварии

Все упоминания (1)

Омский научно-исследовательский институт приборостроения
Омский научно-исследовательский институт приборостроения

// Молодых инженеров наградили в Омске

Все упоминания (49)

Полимер Инэк
Полимер Инэк

// Омичи претендуют на томскую воду

Все упоминания (1)

Арлекин
Арлекин

// По улицам Омска прошел "кукольный" карнавал

Все упоминания (131)

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!

Новости компаний

Роскомнадзор: о местонахождении баз данных информации, содержащей персональные данные граждан РФ

Роскомнадзор: о местонахождении баз данных информации, содержащей персональные данные граждан РФ

// Роскомнадзор по Омской области
ВТБ Капитал провел 9-й Ежегодный Инвестиционный Форум «РОССИЯ ЗОВЕТ!»

ВТБ Капитал провел 9-й Ежегодный Инвестиционный Форум «РОССИЯ ЗОВЕТ!»

// Банк ВТБ (ПАО)
Утренний комментарий: Концентрация событий на банках и центробанках

Утренний комментарий: Концентрация событий на банках и центробанках

// Банк ВТБ (ПАО)

МТС стала генеральным спонсором стадионного тура Oxxxymiron

// МТС

Совет МТС: записать детей в детский сад и школу по интернету

// МТС

Лечение остеохондроза в Омске в клинике НЕЙРОМЕД на Перелета

// Нейромед

«Ростелеком» провел бизнес-конференцию «Ориентиры для бизнеса на 2018 год» в Омске

// Ростелеком

«Ростелеком» дал старт компьютерным курсам для пенсионеров в Омске

// Ростелеком
«Россия» и «В мире»
Из-за тайфуна в Японии отменяют авиарейсы

Из-за тайфуна в Японии отменяют авиарейсы

230 просмотров, комментировать
Сирия и Ирак зажимают ИГИЛ* в тиски

Сирия и Ирак зажимают ИГИЛ* в тиски

924 просмотров, комментировать
Напавший на журналистку «Эха Москвы» мужчина заявил, что она являлась ему в сексуальных фантазиях

Напавший на журналистку «Эха Москвы» мужчина заявил, что она являлась ему в сексуальных фантазиях

754 просмотров, комментировать
В Омской области из крестьянского хозяйства пропало 300 литров горючего

В Омской области из крестьянского хозяйства пропало 300 литров горючего

672 просмотров, комментировать
Google заплатит хакерам за взлом приложений

Google заплатит хакерам за взлом приложений

703 просмотров, комментировать
В России снизилась смертность от пневмонии

В России снизилась смертность от пневмонии

649 просмотров, комментировать
Популярно
Омичи обсуждают машину с крупными номерами на крыше

Омичи обсуждают машину с крупными номерами на крыше

3335 просмотров, комментировать
Пристройка к зданию на Ленинградской площади оказалась незаконной

Пристройка к зданию на Ленинградской площади оказалась незаконной

2326 просмотров, комментировать
Бурков сократит восемь чиновников правительства Омской области

Бурков сократит восемь чиновников правительства Омской области

2311 просмотров, комментировать
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик