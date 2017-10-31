Новости → Общество в Омске
В Омске у многоэтажки обвалилась стена, рабочие переложат кирпичи заново
Как ранее сообщал Омскпресс, в мае текущего года на улице 50 лет Профсоюзов у многоэтажного дома обвалилась часть стены. Случай вызвал широкий резонанс в обществе.
Сейчас мэрия занимается капремонтом многоэтажки. В конце августа из резервного фонда Облправительства выделили почти 7,6 миллионов рублей на ремонт дома. Специалисты произведут кольцевую стяжку, переложат поврежденную стену, заменят плиты покрытия. Подрядчиков выбрано ООО «Центр Кровельных Материалов «АСК».
Ремонт находится на постоянном контроле, заявили в мэрии.
«В настоящее время на объекте ведется несколько видов работ. Так, оштукатуривание цоколя выполнено на 80%, разборка железобетонных плит покрытия кровли — также на 80%, металлическая стяжка третьего этажа — на 10%, разборка кирпичной кладки стен пятого этажа — на 15%,
- рассказал замглавы департамента городского хозяйства Михаил Горчаков.
Он отметил, что работы выполняются согласно графику.
Читайте также:
В Омской крепости пройдет перфоманс «Жертвоприношение»
Акция приурочена ко дню рождения Федора Достоевского.Читать далее →
Свежие новости Омска
Новости рубрики
МЧС предупредило омичей об ухудшении погоды
Омич пожаловался на йогурт с плесенью
В центре Омска трамвай въехал в легковушку
Блоги
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
|
Ирина Владимировна
Хороший человек, представитель юридической компании "Центр возмещения вреда жизни и здоровью"
Видимо разумность и справедливость регулируются в нашем городе не только степенью страданий человека ставшего инвалидом, но и личностью ответчиков.
Новости компаний
Из-за тайфуна в Японии отменяют авиарейсы
Сирия и Ирак зажимают ИГИЛ* в тиски
Google заплатит хакерам за взлом приложений
В России снизилась смертность от пневмонии
Омичи обсуждают машину с крупными номерами на крыше