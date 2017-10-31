В Омске у многоэтажки обвалилась стена, рабочие переложат кирпичи заново

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Как ранее сообщал Омскпресс, в мае текущего года на улице 50 лет Профсоюзов у многоэтажного дома обвалилась часть стены. Случай вызвал широкий резонанс в обществе.

Сейчас мэрия занимается капремонтом многоэтажки. В конце августа из резервного фонда Облправительства выделили почти 7,6 миллионов рублей на ремонт дома. Специалисты произведут кольцевую стяжку, переложат поврежденную стену, заменят плиты покрытия. Подрядчиков выбрано ООО «Центр Кровельных Материалов «АСК».

Ремонт находится на постоянном контроле, заявили в мэрии.

«В настоящее время на объекте ведется несколько видов работ. Так, оштукатуривание цоколя выполнено на 80%, разборка железобетонных плит покрытия кровли — также на 80%, металлическая стяжка третьего этажа — на 10%, разборка кирпичной кладки стен пятого этажа — на 15%,

- рассказал замглавы департамента городского хозяйства Михаил Горчаков.

Он отметил, что работы выполняются согласно графику.