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В Омских садиках и больницах кормили просроченной и зараженной крупой
Прокуратура совместно с сотрудниками Россельхознадзора по Омской области проверила 103 детских сада и медучреждения Омска и двух районов региона на предмет соблюдения законодательства при поставках продуктов.
Как сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора, нарушения нашли в 19-ти учреждениях. Так в садиках и больницах нашли почти 10 килограммов крупы с истекшим сроком годности, еще почти на 83 килограммах не было маркировок, что не позволило узнать, ни где был произведен продукт, ни срок его годности. Также была найдена партия крупы, зараженная вредителями – огневками.
В итоге специалисты надзорных органов завели 19 административных дел. Нарушителям грозят предупреждения и штрафы. Недоброкачественные партии круп с питания сняли.
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