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Омич спалил чужой ВАЗ из-за бензина
ВАЗ «десятка» сгорел под Омском на глазах у хозяина.
Странная история произошла накануне в Оконешниковском районе Омской области. 35-летний житель села Маяк заявил в правоохранительные органы о поджоге своего авто. Он рассказал, что ехал в деревню Андреевку, однако по пути случился казус – в баке закончилось топливо.
Оставшемуся на дороге водителю помощь предложил незнакомец, который следовал в ту же сторону. В обмен на 10 литров бензина он согласился доставить потерпевшего обратно в село. Но найти бензин в итоге мужчинам не удалось, после чего они вернулись к брошенному на дороге ВАЗу.
Затем между сельчанами начался конфликт из-за возврата горючего, в итоге разозлившийся мужчина, ранее предложивший свою помощь, поджег сидение в салоне ВАЗа и не подпускал хозяина к машине, пока авто полностью не сгорело. Затем злоумышленник уехал.
Личность подозреваемого оперативно установили, им оказался 30-летний житель села Крестики. Как информирует пресс-служба регионального УМВД, по факту поджога завели дело. Подозреваемому грозит вплоть до 5 лет колонии.
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