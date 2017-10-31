Омич спалил чужой ВАЗ из-за бензина

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Пока машина полностью не выгорела, хозяина к ней злоумышленник не подпускал.

ВАЗ «десятка» сгорел под Омском на глазах у хозяина.

Странная история произошла накануне в Оконешниковском районе Омской области. 35-летний житель села Маяк заявил в правоохранительные органы о поджоге своего авто. Он рассказал, что ехал в деревню Андреевку, однако по пути случился казус – в баке закончилось топливо.

Оставшемуся на дороге водителю помощь предложил незнакомец, который следовал в ту же сторону. В обмен на 10 литров бензина он согласился доставить потерпевшего обратно в село. Но найти бензин в итоге мужчинам не удалось, после чего они вернулись к брошенному на дороге ВАЗу.

Затем между сельчанами начался конфликт из-за возврата горючего, в итоге разозлившийся мужчина, ранее предложивший свою помощь, поджег сидение в салоне ВАЗа и не подпускал хозяина к машине, пока авто полностью не сгорело. Затем злоумышленник уехал.

Личность подозреваемого оперативно установили, им оказался 30-летний житель села Крестики. Как информирует пресс-служба регионального УМВД, по факту поджога завели дело. Подозреваемому грозит вплоть до 5 лет колонии.