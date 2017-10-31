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НовостиЭкономика в Омске

Долги омичей по кредитам переросли годовой бюджет Омска

Долги омичей по кредитам переросли годовой бюджет Омска
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Кредитным организациям жители задолжали более 16 миллионов.
30.10.2017 18:51
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«Кредитные» долги омичей превысили 16 миллиардов рублей. Об этом сегодня, 30 октября, рассказали глава УФССП России по Омской области Владимир Витрук и его зам Галина Титова. 

Отмечается, что долги жителей превышают сумму годового муниципального бюджета, несмотря на то, что коллекторы сложа руки не сидят. Глава ведомства обеспокоен и тем, что банки выдают кредиты омичам, не способным рассчитаться по договору.

Был я в Любинском районе. Зашли в одну такую семью. У ниx ни кола ни двора – ничего нет. Все постройки и заборы сожгли, потому что отапливаться надо чем-то. Начали уже пол в сенцах разбирать, чтобы печку протопить. А ведь такой семье дали кредит то ли 150 тысяч, то ли 300 тысяч, не помню уже,

– цитирует Витрука издание «Омскинформ».

Огромные долги омичи накопили и по коммунальным платежам. Сумма плавно движется к отметке в 2 миллиарда рублей. Приставы пытаются взыскать средства с должников, но с начала года удалось погасить только 522 миллиона задолженности.

Каждый месяц специалисты УФССП взыскивают с граждан около 58 миллионов, но такими темпами текущий долг придется гасить около 3-х лет.

Автор: Анна Гапошина
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