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Долги омичей по кредитам переросли годовой бюджет Омска
«Кредитные» долги омичей превысили 16 миллиардов рублей. Об этом сегодня, 30 октября, рассказали глава УФССП России по Омской области Владимир Витрук и его зам Галина Титова.
Отмечается, что долги жителей превышают сумму годового муниципального бюджета, несмотря на то, что коллекторы сложа руки не сидят. Глава ведомства обеспокоен и тем, что банки выдают кредиты омичам, не способным рассчитаться по договору.
Был я в Любинском районе. Зашли в одну такую семью. У ниx ни кола ни двора – ничего нет. Все постройки и заборы сожгли, потому что отапливаться надо чем-то. Начали уже пол в сенцах разбирать, чтобы печку протопить. А ведь такой семье дали кредит то ли 150 тысяч, то ли 300 тысяч, не помню уже,
– цитирует Витрука издание «Омскинформ».
Огромные долги омичи накопили и по коммунальным платежам. Сумма плавно движется к отметке в 2 миллиарда рублей. Приставы пытаются взыскать средства с должников, но с начала года удалось погасить только 522 миллиона задолженности.
Каждый месяц специалисты УФССП взыскивают с граждан около 58 миллионов, но такими темпами текущий долг придется гасить около 3-х лет.
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