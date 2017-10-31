Омич пошел на кражу ради металлолома

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В ночь с 29 на 30 октября в Омске бойцы Росгвардии пресекли кражу в Октябрьском округе.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 30 октября около 1 часа ночи во время патрулирования территория росгвардейцы заметили подозрительного мужчину, который нес какой-то металлический предмет. Стражи порядка решили остановить гражданина.

Как оказалось, мужчина нес металлический прилавок для уличной торговли Чужое имущество он украл возле фруктового павильона на улице 6-я Линия.

Похищенный прилавок он собирался за деньги сдать на металлолом. Для разбирательств злоумышленника доставили в отдел полиции.

Проверка по данному факту продолжается.