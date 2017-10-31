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НовостиОбщество в Омске

«Пьяная медсестра» омского травмпункта прокомментировала свое состояние

«Пьяная медсестра» омского травмпункта прокомментировала свое состояние
Причиной стали антидепрессанты, которая женщина пьет из-за развода с мужем. 
30.10.2017 18:36
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Медсестра омского травмпункта Евгения Протасова, видео с падением которой сейчас активно обсуждают в социальных сетях, рассказала, что с ней случилось в тот момент. Оказалось, женщина недавно развелась с мужем, с которым счастливо прожила в браке 10 лет. В этот сложный период ей пришлось обратиться к невропатологу, который выписал ей антидепрессанты.

Невропатолог мне выписала таблетки как бы для поднятия тонуса, настроения. Там по инструкции как, одна таблетка пьётся утром, и одна — в обед. На дежурстве я решила немножко усилить дозу. Ну вот, получился такой результат,

— рассказала Протасова, сообщает Life.ru.

Она уже написала объянительную на имя главного врача больницы.

Ранее в Сети появилось видео, на котором медработник травмпункта больничного городка в Советском округе упала на пол. Многие пользователи соцсетей предположили, что женщина пьяна.

Автор: Марина Петрова
Просмотров: 169
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