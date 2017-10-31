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«Пьяная медсестра» омского травмпункта прокомментировала свое состояние
Медсестра омского травмпункта Евгения Протасова, видео с падением которой сейчас активно обсуждают в социальных сетях, рассказала, что с ней случилось в тот момент. Оказалось, женщина недавно развелась с мужем, с которым счастливо прожила в браке 10 лет. В этот сложный период ей пришлось обратиться к невропатологу, который выписал ей антидепрессанты.
Невропатолог мне выписала таблетки как бы для поднятия тонуса, настроения. Там по инструкции как, одна таблетка пьётся утром, и одна — в обед. На дежурстве я решила немножко усилить дозу. Ну вот, получился такой результат,
— рассказала Протасова, сообщает Life.ru.
Она уже написала объянительную на имя главного врача больницы.
Ранее в Сети появилось видео, на котором медработник травмпункта больничного городка в Советском округе упала на пол. Многие пользователи соцсетей предположили, что женщина пьяна.
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